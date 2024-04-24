Знаменитость занялась сексом в автомобиле и вынудила фотографа на это смотреть

На рэпершу Megan Thee Stallion подали в суд за оскорбления

Фотограф Эмилио Гарсия подал в суд на рэпершу Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит), с которой сотрудничал в течение четырех лет. Об этом сообщает Associated Press.

В иске Гарсии утверждается, что знаменитость вынудила его смотреть, как она занимается сексом. По утверждению фотографа, это произошло в 2022 году, когда он сопровождал Megan Thee Stallion в Испании. Поскольку в тот момент они находились в движущемся автомобиле, ему пришлось терпеть происходящее до конца.

На следующий день, по словам Гарсии, рэперша велела ему не распространяться о том, что он видел. Кроме того, она обругала его и оскорбительно высказалась о его весе. Тогда фотограф намекнул Megan Thee Stallion, что недоволен высокой нагрузкой и оплатой труда. Вскоре после этого его уволили.

Гарсия требует, чтобы ему выплатили денежную компенсацию за эмоциональный и физический ущерб, который он получил из-за подобного обращения, увольнения и необходимости присутствовать при сексе в автомобиле.

Ранее сообщалось, что Megan Thee Stallion снялась обнаженной для журнала Women's Health. На одном из кадров она запечатлена в полный рост, подняв правую руку и прикрыв левой часть груди.