В Кремле высказались о подозрениях в госизмене задержанного замглавы Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившуюся информацию о подозрении задержанного заместителя главы Минобороны России (МО) Тимура Иванова в госизмене. Высказывание пресс-секретаря президента по этому поводу опубликовал ТАСС.
Песков отметил, что в деле задержанного замминистра пока ничего не известно и «много перетолков».
«Нужно ориентироваться на официальную информацию. Будет следствие. Здесь какие-то рассуждения — не что иное, как спекуляция вокруг этого дела», — пояснил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин сейчас постоянно на связи с министром обороны Сергеем Шойгу. Беседовали ли они по поводу Иванова, пресс-секретарь раскрывать не стал.
До этого стало известно, что бывшая жена задержанного заместителя главы Минобороны России Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками.
Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки.
Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что Федеральная служба безопасности (ФСБ) собирала материалы на задержанного в течение пяти лет.