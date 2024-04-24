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12:42, 24 апреля 2024Россия

В Кремле высказались о подозрениях в госизмене задержанного замглавы Минобороны

Песков назвал слухами подозрения в госизмене задержанного замглавы МО Иванова
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Кадр: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившуюся информацию о подозрении задержанного заместителя главы Минобороны России (МО) Тимура Иванова в госизмене. Высказывание пресс-секретаря президента по этому поводу опубликовал ТАСС.

Песков отметил, что в деле задержанного замминистра пока ничего не известно и «много перетолков».

«Нужно ориентироваться на официальную информацию. Будет следствие. Здесь какие-то рассуждения — не что иное, как спекуляция вокруг этого дела», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин сейчас постоянно на связи с министром обороны Сергеем Шойгу. Беседовали ли они по поводу Иванова, пресс-секретарь раскрывать не стал.

До этого стало известно, что бывшая жена задержанного заместителя главы Минобороны России Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками.

Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что Федеральная служба безопасности (ФСБ) собирала материалы на задержанного в течение пяти лет.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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