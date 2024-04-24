В МИД пообещали использовать все механизмы в случае конфискации активов РФ

Замглавы МИД Панкин пообещал ответ в случае конфискации активов РФ

Москва использует все механизмы, если ее активы за рубежом конфискуют, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал он.

Панкин добавил, что в России тоже есть замороженные активы иностранных компаний, пообещав, что если Евросоюз и США будут двигаться в направлении конфискации, то у данных действий будут последствия.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России. В частности, документ допускает их передачу Киеву для восстановления страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в краже. По его мнению, конфискация подорвет доверие к Вашингтону со стороны других стран и инвесторов. Он подчеркнул, что передача денег Украине «разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система».