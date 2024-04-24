В России захотели изменить льготные условия по семейной ипотеке

«Известия»: Минфин планирует изменить условия семейной ипотеки для малых городов

Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет составлять не менее шести процентов годовых. Об изменениях «Известиям» рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Политик отметил, что основной упор будет делаться на поддержку и развитие индивидуального жилищного строительства. Это связано с тем, что в малых городах возводится мало многоквартирных домов. Кроме того, большинство местных жителей хотят поселиться в собственные дома.

В данный момент в Минфине идут обсуждения деталей программы. В связи с этим говорить о точных размерах процентной ставки преждевременно, подчеркнул Чебесков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство на семь лет продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. В настоящее время на эти цели они могут получить 450 тысяч рублей.

