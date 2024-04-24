В Северной Корее оценили актерский талант Зеленского

МИД КНДР: Зеленский играет по американскому сценарию

Владимир Зеленский играет по американскому сценарию. Об этом сказано в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, оно было опубликовано Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), передает РИА Новости.

«Зеленский, должно быть, "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что власти США хотят обнародовать данные, доказывающие якобы существующее военное сотрудничество между Россией.

Как утверждается, речь идет в том числе о поставках баллистических ракет и боеприпасов между Россией и Северной Кореей.

В начале января газета The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников Белого дома сообщала, что Россия начала запускать баллистические ракеты, предоставленные КНДР, по Украине.