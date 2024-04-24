Макгрегор: ВСУ не смогут продолжать воевать при исчерпанном личном составе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжать бои из-за истощившегося личного состава. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Я думаю, что этот конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы», — назвал «спасение» для ВСУ Макгрегор.

По его мнению, даже отправка военных странами-членами НАТО не сильно изменит ситуацию на фронте из-за численного преимущества Российской армии.

Ранее Макгрегор заявил, что в поражение Украины может стать поводом для обсуждения ее разделения между Россией, Белоруссией, Венгрией и Польшей. Москва, по мнению экс-советника, не только присоединит Харьков и Одессу, но и будет настаивать на создании демилитаризованной зоны на западе Украины.