Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 23 апреля 2024Мир

В США предрекли послевоенное разделение Украины

Макгрегор: Польша и Венгрия могут предложить России разделить Украину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: POL NAMER / Reuters

Поражение Украины в специальной военной операции (СВО) может стать поводом для обсуждения ее разделения между Россией, Белоруссией, Венгрией и Польшей. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналом American Conservative.

По его словам, неизбежный крах Украины в любом случае положит начало подобным дискуссиям. При этом Макгрегор не уверен, что Россию могут пригласить поучаствовать в диалоге.

Москва, по мнению экс-советника, не только присоединит Харьков и Одессу, но и будет настаивать на создании демилитаризованной зоны на западе Украины.

«Москва почти наверняка будет настаивать на создании современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное появление враждебной военной силы на Западной Украине», — отметил Макгрегор.

Ранее аналитик Эндрю Мичт заявил, что Россия может одержать победу в конфликте до конца полномочий президента США Джозефа Байдена. По его мнению, выделенный Украине пакет помощи оказался запоздалым.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Замминистра обороны России задержан по подозрению во взятке

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      СК сообщил о следственных действиях с задержанным замглавы Минобороны

      Студенты в США протестуют против действий Израиля в секторе Газа. Как ведущий вуз страны стал рассадником антисемитизма?

      Американский миллиардер рассказал о последствиях западной помощи Украине

      Раскрыта сумма взятки задержанного замминистра обороны России

      В Венгрии высмеяли фон дер Ляйен

      Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны

      Махачев рассказал об особенностях тренировок в Рамадан

      Сенат США принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше