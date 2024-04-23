В США предрекли послевоенное разделение Украины

Макгрегор: Польша и Венгрия могут предложить России разделить Украину

Поражение Украины в специальной военной операции (СВО) может стать поводом для обсуждения ее разделения между Россией, Белоруссией, Венгрией и Польшей. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналом American Conservative.

По его словам, неизбежный крах Украины в любом случае положит начало подобным дискуссиям. При этом Макгрегор не уверен, что Россию могут пригласить поучаствовать в диалоге.

Москва, по мнению экс-советника, не только присоединит Харьков и Одессу, но и будет настаивать на создании демилитаризованной зоны на западе Украины.

«Москва почти наверняка будет настаивать на создании современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное появление враждебной военной силы на Западной Украине», — отметил Макгрегор.

Ранее аналитик Эндрю Мичт заявил, что Россия может одержать победу в конфликте до конца полномочий президента США Джозефа Байдена. По его мнению, выделенный Украине пакет помощи оказался запоздалым.

