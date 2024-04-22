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13:08, 22 апреля 2024Мир

На Западе заявили о возможности победы России до конца срока Байдена

Politico: Россия может победить на Украине еще до конца срока Байдена

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россия может победить в конфликте на Украине еще до конца срока президента США Джо Байдена. Об этом пишет руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичт в статье для газеты Politico.

«С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена», — отмечает автор.

Мичт также добавил, что страны Запада долгое время находились в состоянии «стратегического сна». По его мнению, Европейский союз (ЕС) только недавно нарастил поставки боеприпасов, а пакет помощи США Киеву может оказаться запоздалым.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал новую помощь Украине бессмысленной. По его мнению, конфликт уже заведомо закончен скорой победой России.

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      Максим Габриелян
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