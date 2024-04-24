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18:35, 24 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о неожиданных последствиях похудения

Терапевт Ашрафи предупредил о старении кожи из-за резкого похудения

Фото: West Coast Surfer / moodboard / Globallookpress.com

Резкая потеря веса приводит к ухудшению качества волос и кожи. О таких неожиданных последствиях похудения предупредил врач-терапевт, специализирующийся на диабете и женском здоровье, Бабак Ашрафи, пишет Daily Mirror.

Специалист указал, что во время похудения организм испытывает сильный стресс и в первую очередь это отражается на волосах. Они могут стать тусклыми, тонкими и начать выпадать, говорит врач. «Этот эффект часто носит временный характер. При правильном питании, потреблении белка, витаминов и минералов качество волос восстанавливается», — утверждает специалист.

Еще одним неприятным последствием избавления от лишних килограммов Ашрафи назвал сухость и старение кожи. По его словам, это может быть связано с изменением уровня гормонов, из-за которого снижается выработка кожного сала. Чтобы смягчить эффект, он посоветовал пить больше жидкости и пользоваться увлажняющими средствами для кожи.

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Похудение может спровоцировать и противоположенный результат, предупредил специалист. Когда начинается усиленная выработка кожного сала, оно закупоривает поры и провоцирует появление прыщей и высыпаний. Ашрафи полагает, что в большинстве случаев справиться с этим можно самостоятельно с помощью косметических средств и правильного питания. Однако, если процесс приобретает патологический характер, например кожа стремительно теряет тонус, появляется акне или выпадает слишком много волос, это повод обратиться к врачу, заключил специалист.

Ранее дерматологи Адиль Шераз и Пол Джеррод Фрэнк заявили, что резкое похудение ускоряет старение кожи лица. По их данным, это связано с потерей лицевого подкожного жира.

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      Екатерина Улитина
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