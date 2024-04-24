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15:58, 24 апреля 2024Бывший СССР

Вырусцы намекнули Каллас на нежелание мира

Жители Выру намекнули премьеру Эстонии Каллас на то, что она не желает мира
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела встречу с жителями города Выру, которые намекнули политику на то, что она не желает мира. Об этом сообщает ERR.

Встречу с вырусцами Каллас начала с речи о безопасности и необходимости расходов на оборону, а также о повышении налогов в Эстонии.

Она заявила, что не знает ни одного человека, который не хотел бы мира, на что одна из женщин в зале выкрикнула: «Я знаю одну».

Один из присутствующих на встрече прокомментировал желание Каллас поднять налоги в стране, заявив, что у вырусцев не такие высокие зарплаты, как у премьер-министра.

«Вы смогли выместить свои чувства на мне, надеюсь, вам всем полегчало», — заключила Каллас.

Ранее премьер-министр Эстонии заявила, что присутствие в Прибалтике сил НАТО придает гражданам республики уверенность и чувство защищенности, и выразила надежду на то, что блок поможет сохранить это чувство даже в случае кризиса.

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      Валентин Карант
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