23-летнего россиянина приняли за закладчика и избили до разрыва селезенки

Жителя Челябинской области приняли за закладчика и избили до разрыва селезенки

Жителя Троицка Челябинской области приняли за закладчика наркотических средств и жестоко избили до разрыва селезенки. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, 23-летний россиянин находился на улице и разглядывал содержимое своего телефона. В этот момент к нему подошли двое местных жителей и стали выяснять, что парень делает в их районе. Как предположил пострадавший, они хотели забрать у него несуществующие «закладки».

Когда молодой человек начал все отрицать и объявил, что просто живет неподалеку, незнакомцы принялись его бить. В результате случившегося у жителя Челябинской области диагностировали сотрясение мозга. У молодого человека также оказался серьезно травмирован живот, ему пришлось удалять селезенку.

Сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего нападавшего. В прошлом он уже имел проблемы с законом. Второго обидчика после допроса отпустили.

Ранее сообщалось, что житель Тувы расправился с соседом, помешавшим ему избивать жену.