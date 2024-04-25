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13:12, 25 апреля 2024Россия

23-летнего россиянина приняли за закладчика и избили до разрыва селезенки

Жителя Челябинской области приняли за закладчика и избили до разрыва селезенки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жителя Троицка Челябинской области приняли за закладчика наркотических средств и жестоко избили до разрыва селезенки. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, 23-летний россиянин находился на улице и разглядывал содержимое своего телефона. В этот момент к нему подошли двое местных жителей и стали выяснять, что парень делает в их районе. Как предположил пострадавший, они хотели забрать у него несуществующие «закладки».

Когда молодой человек начал все отрицать и объявил, что просто живет неподалеку, незнакомцы принялись его бить. В результате случившегося у жителя Челябинской области диагностировали сотрясение мозга. У молодого человека также оказался серьезно травмирован живот, ему пришлось удалять селезенку.

Сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего нападавшего. В прошлом он уже имел проблемы с законом. Второго обидчика после допроса отпустили.

Ранее сообщалось, что житель Тувы расправился с соседом, помешавшим ему избивать жену.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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