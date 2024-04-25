Бывшего российского депутата осудили за попытку сбыть наркотики

В Астрахани суд приговорил экс-депутата к 7,5 года за попытку сбыть наркотики

Советский районный суд Астрахани приговорил бывшего депутата городской думы к семи с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ») УК РФ.

По версии следствия, осужденный незаконно купил у неустановленных лиц три свертка с наркотическим веществом общим весом 3,96 грамма. Днем 24 сентября 2023 года бывшего парламентария задержали силовики, поэтому он не смог осуществить свой план и продать запрещенные вещества.

Ранее гособвинение запросило 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна, обвиняемого в вымогательстве за удаление новостей из Telegram-каналов.