Раскрыта одна из крупнейших краж золота в истории. Как воры сумели скрыться с тысячами слитков, почти не оставив следов?

В Канаде полиция арестовала похитивших 6,6 тысячи золотых слитков из аэропорта

17 апреля 2023 года из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона в Торонто были украдены тысячи золотых слитков и банкнот на сумму 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). В Канаде эта кража золота занимает первое место по масштабам и шестое место — в мире. Лишь спустя год стало известно о первых арестах, однако пропавшее золото так и не нашли.

Крупнейшую кражу золота в истории Канады совершили без применения оружия

17 апреля 2023 года в 15:56 в международном аэропорту Торонто приземлился самолет из Цюриха. На его борту находились 6600 золотых слитков общим весом около 400 килограммов и наличные суммарной стоимостью 1,9 миллиона долларов (176,7 миллиона рублей). Золото предназначалось для Toronto-Dominion Bank — одного из крупнейших банков Канады. Банкноты предполагалось доставить на Ванкуверскую биржу драгоценных металлов и валюты.

Фото: Rick Madonik / Toronto Star / Getty Images

В 18:32 злоумышленник на грузовике с белым кузовом прибыл на склад Air Canada с копией авианакладной, которая была распечатана ранее на том же складе. В документе значилось, что он приехал за партией атлантического лосося из Шотландии. Конечным получателем якобы была одна из крупнейших в Канаде компаний по продаже морепродуктов, которая обслуживает элитные отели и рестораны.

Однако вместо лосося водитель грузовика уехал с погрузочной платформы с золотом. Примечательно, что для осуществления преступления ему даже не понадобилось оружие.

Им нужны были люди из Air Canada, чтобы провернуть эту кражу. Любой, кто работал в этой сфере… понял бы, что это нечто дорогостоящее, а не просто морепродукты

Майк Мэвити полицейский

Около 21:30 в аэропорт прибыл инкассаторский бронеавтомобиль с настоящей накладной на перевозку золота и банкнот. Найти контейнер с ценностями не удалось. Спустя несколько часов стало ясно, что их похитили.

Арестовать преступников по горячим следам не получилось

По горячим следам найти подозреваемых в хищении груза золота из аэропорта Торонто не удалось. Преступники успешно скрылись, не оставив очевидных улик. Даже спустя месяц после ограбления полиция ни разу не выступила с сообщениями о ходе расследования.

Из аэропорта вывезли почти семь тысяч золотых слитков Фото: Denis Balibouse / Reuters

Скот Эндрю Шелби, один из авторов книги «Неуловимые: история самой масштабной кражи бриллиантов» и исследователь крупных ограблений, тогда предположил, что инцидент с похищением золота необязательно связан с кем-то из тех, кто знал о переправке груза и был вовлечен в процесс. На его взгляд, это могли быть и грабители-оппортунисты, которые случайно узнали о доставке ценностях и совершили кражу благодаря тщательному планированию.

В своем комментарии он добавил, что, если слитки не смогли вывезти из Канады, шансы поймать преступников выше. Если же золото морем переправили в Дубай или Мумбаи, напасть на след грабителей будет куда сложнее. Кроме того, чтобы продать золото, преступникам придется избавиться от маркировки на нем — сделать это можно, лишь переплавив слитки.

Полиции удалось задержать вора благодаря случайности: он нарушил ПДД

Через несколько дней после кражи 31-летний менеджер Air Canada Симран Прит Панисар, которого полиция позже опознала как одного из двух предполагаемых сотрудников аэропорта, участвовавших в ограблении, помог полиции с осмотром склада. Он выглядел напряженным и сильно потел. Летом 2023 года он уволился и уехал в Дубай, а сейчас, предположительно, находится в Индии.

«Мы не понимали, как выглядит грузовой склад. И у нас было много вопросов о процессе размещения грузов и их последующей транспортировке», — вспоминает детектив Майк Мэвити, один из ведущих следователей «Проекта 24 карата» — так окрестили следственную группу, искавшую пропавшее золото. По его словам, уже тогда полиции показалось подозрительным поведение менеджера, но оснований для его ареста не было.

Полицейским также удалось проследить маршрут того самого грузовика после того, как он выехал из аэропорта. Однако через 20 минут движения по шоссе он свернул в сельскую местность, где нет камер видеонаблюдения, и его след затерялся.

Водитель грузовика, на котором золото вывезли из аэропорта Фото: Peel Regional Police / CNN

Следователям неожиданно повезло выйти на водителя позже, уже осенью. В сентябре 2023 года американская полиция остановила в штате Пенсильвания 25-летнего Дюранте Кинг-Маклина, нарушившего правила дорожного движения. Он попытался бросить автомобиль и сбежать, но его задержали. Оказалось, что он находился в США незаконно и, как позднее выяснилось, участвовал в похищении золота. В машине оказалось оружие.

65 пистолетов и автоматов Кинг-Маклин собирался контрабандой переправить в Канаду

Предполагается, что он и его сообщники планировали продать оружие торговцам наркотиками и уличным бандам. За одну единицу огнестрельного оружия можно выручить около шести тысяч долларов (558 тысяч рублей).

Кинг-Маклина идентифицировали как водителя грузовика благодаря случайно оставленному на копии складской накладной отпечатку пальца: подписывая документ, мужчина по неосторожности снял перчатку.

К моменту годовщины кражи в апреле 2024 года следствию удалось установить личности девяти человек, предположительно, причастных к краже. Шестеро из них уже задержаны, еще трое скрываются. Двое подозреваемых — сотрудники Air Canada.

Золотые слитки переплавили в подвале ювелирного магазина

В рамках «Проекта 24 карата» в канадской провинции Онтарио провели серию обысков. Полиции удалось найти шесть самодельных браслетов из переплавленного золота, стоимость которого оценивается в 90 тысяч долларов (8,5 миллиона рублей). Браслеты были намеренно грубой работы, чтобы их приняли за подделку.

Найденные браслеты из переплавленного золота Фото: Peel Regional Police / National Post

После кражи преступники не стали увозить золото далеко. Часть слитков доставили в ювелирный магазин-мастерскую в окрестностях Торонто.

Полицейские обнаружили подозрительную мастерскую, в подвале которой стояла плавильная печь. С ее помощью слитки превратили в длинные тонкие полосы. Часть инструментов, в том числе кислородно-ацетиленовая горелка, тигли, металлические щипцы и формы, была предназначена для скручивания металла, с их помощью золоту придали форму браслетов. При этом самих браслетов в мастерской не было, их нашли в другом месте.

Если большая часть золота была переплавлена в этой мастерской, то за год из Канады могло было вывезено огромное количество подобных браслетов или других изделий. Переплавка золота очень трудоемка, поэтому, вероятно, украшения изготавливались и покидали мастерскую постепенно.

Оборудование в ювелирной мастерской Фото: Peel Regional Police / National Post

Если гипотеза полиции верна, то получается, что преступники готовились к переплавке добычи так же тщательно, как и к планированию самой кражи. Это, вероятнее всего, говорит о том, что они хорошо разбиралась в нюансах торговли на черном рынке.

«По нашему мнению, некоторая часть золота попала на зарубежные рынки, которые являются центрами торговли золотом. Например, там могли оказаться такие же переплавленные из него браслеты, как те, которые мы нашли. При этом часть золота могла попасть и на рынки Канады. Из разговора с отраслевыми экспертами следует, как только вы расплавите золото, его ДНК исчезнет, что делает попытки отследить путь золотых слитков обреченными на провал», — отметил Мэвити.

Полицейские считают, что оставшееся золото могло быть переплавлено в любые случайные предметы и вывезено из страны. Из него могли сделать запчасти для лодок или автомобилей и даже детали микроволновых печей. Контрабандные детали красят, чтобы скрыть, из чего они на самом деле, и спокойно переправляют через границу. Вероятнее всего, таким образом большая часть слитков оказалась в Дубае.

Из 400 килограммов золота полиции пока удалось найти лишь шесть браслетов

Кража стала крупнейшей с 2019 года, когда из аэропорта Сан-Паулу преступники вывезли золотые слитки на сумму 30 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей). Полиция продолжает расследование и надеется, что путь украденных слитков все же удастся как-то проследить.