Иностранца осудили на 22 года за совершенную 12 лет назад расправу в кафе

В Москве приговорили к 22 годам азербайджанца, застрелившего мужчину в 2012 году

В Москве суд приговорил к 22 годам лишения свободы 36-летнего уроженца Азербайджана, расправившегося с 27-летним мужчиной 12 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по пунктам «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 26 сентября 2012 года осужденный с соучастниками приехали в кафе на улицу Красного Маяка и поочередно выстрелили из пистолетов в пострадавшего. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Следователи и криминалисты проанализировали материалы дела, проверили доказательства и смогли задержать азербайджанца. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкие преступления. В отношении его соучастников дело выделено

в отдельное производство, их разыскивают.



Ранее стало известно, что в Красноярске задержали 44-летнего мужчину, расправившегося 21 год назад с беременной 22-летней подругой.