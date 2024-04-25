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09:09, 25 апреля 2024Силовые структуры

Иностранца осудили на 22 года за совершенную 12 лет назад расправу в кафе

В Москве приговорили к 22 годам азербайджанца, застрелившего мужчину в 2012 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 22 годам лишения свободы 36-летнего уроженца Азербайджана, расправившегося с 27-летним мужчиной 12 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по пунктам «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 26 сентября 2012 года осужденный с соучастниками приехали в кафе на улицу Красного Маяка и поочередно выстрелили из пистолетов в пострадавшего. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Следователи и криминалисты проанализировали материалы дела, проверили доказательства и смогли задержать азербайджанца. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкие преступления. В отношении его соучастников дело выделено
в отдельное производство, их разыскивают.
 
Ранее стало известно, что в Красноярске задержали 44-летнего мужчину, расправившегося 21 год назад с беременной 22-летней подругой.

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      Екатерина Кашурникова
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