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07:19, 25 апреля 2024Забота о себе

Мужчинам и женщинам посоветовали способ сделать интимные отношения крепче

Фото: Annette Sousa / Unsplash

Телесные сигналы не хуже слов могут рассказать о сексуальных желаниях, что позволит сделать отношения с партнером более крепкими. К такому выводу пришли во время недавно проведенного опроса, результаты которого опубликовало издание New York Post.

Выяснилось, что во время секса люди ведут себя более раскованно и больше общаются с партнерами, которым доверяют и с которыми чувствуют себя комфортно. При этом общаются они не только с помощью слов, но и с помощью сигналов тела.

Большинство участниц опроса рассказали, что болтовня во время секса нарушает интимность момента, поэтому они предпочитают пользоваться движениями тела, мимикой, чтобы рассказать партнеру о своих желаниях

«Чем более физически раскованными мы будем во время интимной близости, тем лучше будет секс», — заверила автор исследования Алисия Уокер. В материале также отметили, что удовольствие во время секса зависит от трех главных факторов: стимуляции, осознанности и общения — вербального и телесного.

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      Алиса Дмитриева
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