Получены новые доказательства существования девятой планеты Солнечной системы

В Калифорнийском технологическом институте получили доказательства планеты Х

Планетологи Калифорнийского технологического института и других научных заведений США получили новые возможные доказательства существования девятой планеты Солнечной системы, также известной как планета Х. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Исследователи отслеживали движение долгопериодических объектов, которые пересекают орбиту Нептуна и демонстрируют нерегулярные особенности своей орбиты. Эти наблюдения затем были использованы для создания нескольких компьютерных симуляций, в которых изучались различные сценарии.

Модель учитывала гравитационное влияние планет-гигантов, а также галактических прилив и воздействие со стороны объектов, находящихся за пределами Солнечной системы, например, проходящих мимо звезд. Оказалось, что орбиты долгопериодических объектов объясняются наличием крупного объекта планетарного типа, расположенного за орбитой Нептуна.

Напротив, нулевая гипотеза, при которой девятой планеты Солнечной системы не существует, была отвергнута на уровне статистической значимости примерно в пять стандартных отклонений, что в физике и астрономии означает почти неоспоримое открытие. Авторы допускают наличие сил, которые могут влиять на транснептуновые объекты, но они намного менее вероятны. Дополнительные доказательства станут доступны, когда начнет работать обсерватория Веры Рубин в Чили.