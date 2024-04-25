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15:19, 25 апреля 2024Россия

Появилось видео с окружившими школу и ищущими «нелюдей» членами «Русской общины»

Очевидцы сняли видео с окружившими школу членами «Русской общины»

Очевидцы сняли на видео момент окружения школы в Ростовской области членами «Русской общины». Соответствующий роли опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах, снятых школе №4 в Батайске, видна толпа людей, стоящих возле выхода со школьного двора и около забора. Другие кадры показывают несколько десятков человек, идущих около школы. Лицо одного из мужчин закрыто повязкой.

«Да что ты сделаешь. (...) С окна не выпади», — говорят за кадром.

«Мама, здесь что-то происходит, смотри. К школе подъехала полиция», — в свою очередь сказал один из школьников.

Об инциденте стало известно ранее 25 апреля. Учебное учреждение окружили взрослые мужчины, которые отказались выпустить учеников первой смены, а детей из второй смены не запустили внутрь. Причиной произошедшему стал конфликт между девятиклассником и учительницей русского языка, которые поругались еще четыре месяца назад. Они спорили и обсуждали, кто кого поставит на колени. Отмечается, что на данный момент конфликт исчерпан.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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