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12:23, 25 апреля 2024Мир

Президент Польши предложил странам НАТО новую планку по обороне

Президент Польши Дуда предложил тратить на оборону 3 % от ВВП

Фото: Yves Herman/ / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам НАТО увеличить траты на оборону в размере до трех процентов от ВВП. Об этом сообщает Euractiv.

«То, что было адекватно ситуации 2014 года определенно недостаточно в нынешних реалиях (...) То, что делает НАТО, не ведет к конфронтации, это ее предотвращает», — добавил польский лидер.

Также политик поддержал обещание премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону в размере до 2,5 процента до 2030 года. По его мнению, Лондон идет в «правильном направлении».

Согласно данным от февраля, в процентном соотношении Польша занимает первое место по тратам на оборону в НАТО. В частности, Варшава выделяет до четырех процентов, в то время, как США лишь 3,5 процента.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда в ближайшее время обсудят вопрос размещения американского ядерного оружия на польской территории. В ответ на действия Варшавы в Кремле предупредили об ответных необходимых мерах для безопасности государства.

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      Дарья Устьянцева
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