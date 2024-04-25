Российская структура UniCredit подала в суд на иностранное подразделение банка

Российский ЮниКредит Банк подал в суд на немецкий UniCredit Bank

Российская структура итальянской UniCredit, АО «Юникредит банк», решила судиться с другой иностранной дочерней организацией банковской группы — немецким подразделением UniCredit Bank GmbH. Об этом со ссылкой на определение суда пишет РИА Новости.

Согласно поданному в арбитражный суд Москвы иску, Юникредит Банк хочет взыскать с ответчика почти 175 миллионов евро (более 17,3 миллиарда рублей). Речь идет о задолженностях UniCredit Bank GmbH по трем контргарантиям — от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро.

При этом кредитная организация также хочет взыскать проценты за несвоевременное исполнение обязательств. Банк подал иск 19 апреля, первые предварительные слушания по делу суд назначил на 14 июня.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2024 года принадлежащие нерезидентам банки вошли в число лидеров по показателю чистой прибыли среди кредитных организаций России. На шестом месте с прибылью 32,5 миллиарда рублей за первый квартал оказался «Райффайзенбанк» (подразделение австрийской Raiffeisen Bank International). Седьмую строчку в топ-10 занял ЮниКредит Банк, его финансовый результат — 20,1 миллиарда рублей.