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19:08, 25 апреля 2024Силовые структуры

Среди жертв российских военных оказалась глава населенного пункта

Двое российских военных убили главу населенного пункта Абрикосовка Тымчак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жертвой расправы двух российских военных стала глава населенного пункта Абрикосовка Любовь Тымчак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из-за трагедии в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. Также сообщалось, что женщина могла стать жертвой обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее 25 апреля стало известно, что двух российских военных задержали по подозрению в расправе над пятью людьми в Херсонской области. Первой была обнаружена женщина с огнестрельными ранениями и следами применения взрывного устройства.

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