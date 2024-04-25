Стало известно о неудаче ВСУ на лиманском направлении

Марочко: ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России под Тернами в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с нацбатальонами не смогли прорвать оборону Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил о трехкратном росте активности ВСУ в районе села Терны на лиманском направлении. По его информации, украинские подразделения, усиленные нацбатальонами, предприняли контратаку для стабилизации линии фронта.

«Несмотря на все прилагаемые усилия, положительных результатов украинским боевикам достичь не удалось. Прорыва наших оборонительных порядков не допущено», — заявил подполковник ЛНР. Он также добавил, что на данном участке фронта активизировались артиллерия и БПЛА ВСУ.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState назвал действия руководства 115-ой механизированной бригады ВСУ причиной провала обороны ВСУ в Очеретино. Подчеркивается, что отступление из населенного пункта подняло целый ряд проблем украинской армии.