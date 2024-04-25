В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

Песков заявил о продолжении начатых арестованным замглавы МО Ивановым стройках

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что строительные контракты, которые начал и курировал арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов, будут продолжаться. Его высказывание о судьбе этих объектов привели в ТАСС.

Пресс-секретарь президента заверил, что работа на этих стройках будет идти. «Что касается деталей, я не обладаю информацией», — сказал он.

Тимур Иванов, получивший в 2016 году назначение на пост замминистра обороны, был ответственен за работу военно-строительного комплекса. Его задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

При этом Иванов не признал свою вину. Его адвокат Денис Балуев утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.