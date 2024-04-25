Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 25 апреля 2024Россия

В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

Песков заявил о продолжении начатых арестованным замглавы МО Ивановым стройках
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что строительные контракты, которые начал и курировал арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов, будут продолжаться. Его высказывание о судьбе этих объектов привели в ТАСС.

Пресс-секретарь президента заверил, что работа на этих стройках будет идти. «Что касается деталей, я не обладаю информацией», — сказал он.

Тимур Иванов, получивший в 2016 году назначение на пост замминистра обороны, был ответственен за работу военно-строительного комплекса. Его задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

При этом Иванов не признал свою вину. Его адвокат Денис Балуев утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова

      Германия и Франция решили реформировать европейское оборонное сотрудничество

      Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

      Песков прокомментировал тайную поставку Украине ракет ATACMS

      Лукашенко заявил об отдавшихся Западу для уничтожения Польше и Прибалтике

      Песков анонсировал объемное выступление Путина

      Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

      Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше