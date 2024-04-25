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11:15, 25 апреля 2024Наука и техника

В России заменят импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации

«Ростех»: импортные комплектующие в приборах машинного зрения будут заменены

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В российских приборах машинного зрения и радиолокации импортные комплектующие будут заменены на российские аналоги. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Соответствующую линейку диодов холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Связь-2024». Там, в частности, представлены диоды для поверхностного монтажа и лавинные фотодиоды на основе кремния и арсенид галлия-индия, а также гетероструктуры на основе полупроводниковых материалов A3B5.

Ранее госкорпорация на международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024 показала разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотным летательным аппаратом.

Также в апреле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что в России ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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