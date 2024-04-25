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20:43, 25 апреля 2024Россия

Власти Курской области сообщили о массовой атаке дронов ВСУ и обстрелах

Курский губернатор Старовойт сообщил о массовой атаке беспилотников ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 апреля совершили массовую атаку на Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелов. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, неоднократному обстрелу подверглись поселок Теткино, село Гуево, хутор Олешня и деревня Городище. Пострадавших нет, добавил глава области.

В Теткино также пресекли попытки атак БПЛА, которые несли боевые заряды. Их удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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«Еще два БПЛА сбиты стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района. Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сел Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района», — добавил Старовойт.

Ранее стало известно, что российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Чернянским районом Белгородской области, повреждено жилое домовладение. Также произошло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировано.

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      Никита Абрамов
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