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08:53, 25 апреля 2024Бывший СССР

ВС России улучшили положение на донецком направлении

Марочко: ВС России закрепились на новых позициях под Клещеевкой и Красным

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате боев на донецком направлении, Вооруженные силы (ВС) России закрепились на новых позициях в районе Красного (Ивановского) и Клещеевки и улучшили свое положени. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий юго-восточнее населенного пункта Часов яр, между Красным (Ивановское) и Клещеевкой ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, расположенных на господствующей высоте», — говорится в публикации.

Военный добавил, что в настоящий момент бойцы Российской армии начали перегруппировку с целью укрепиться на занятой высоте.

Ранее Марочко рассказал о возможном направлении действий Вооруженных сил Украины в конце мая. По его словам, украинские войска могут попытаться предпринять наступательные действия на купянском направлении.

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      Глеб Палехов
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