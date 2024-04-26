Россиянам рассказали о правилах досрочного погашения автокредита

Роскачество: для досрочного погашения автокредита может потребоваться заявление

Для досрочного погашения автокредита может потребоваться письменное заявление в банк, предупреждают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества. Они составили пошаговую инструкцию досрочного погашения такого займа. «Лента.ру» ознакомилась с рекомендациями специалистов.

Автокредит, как любой другой кредит, можно погашать досрочно. Закон не запрещает этого делать. Но если прошло более 30 дней со дня выдачи кредита, о своем решении нужно письменно уведомить банк Роскачество

В Роскачестве отмечают, что перед погашением автокредита необходимо перечитать условия договора. Банки могут устанавливать ограничения на досрочное погашение кредитов.

Раньше срока автокредит можно погасить полностью или частями. В первом случае долг закрывается одним платежом. Во втором необходимо разово внести значительную часть кредита, после чего снизится ежемесячный платеж или период погашения.

«Оцените свою финансовую ситуацию и определите, насколько вы можете ускорить выплаты кредита. Свяжитесь с банком, который выдал кредит, и уточните условия досрочного погашения. Узнайте, есть ли штрафы или комиссии за досрочное погашение. Если есть возможность, попробуйте переговорить с банком о снижении процентной ставки или об условиях погашения кредита. Подготовьте сумму, необходимую для досрочного погашения кредита, включая возможные штрафы или комиссии», — отметили в организации.

Чтобы оформить все правильно, необходимо заполнить документы согласно инструкциям банка. Для этого нужно составить заявление для досрочного погашения и указать полное название банковской организации без сокращений, ФИО клиента, дату рождения, паспортные данные, номер и дату договора, номер расчетного счета, на который должны быть зачислены средства, а также полную сумму к погашению.

«Информацию по залоговому автомобилю банки обновляют в реестре Федеральной нотариальной палаты в течение пяти дней после закрытия кредитного договора. Иногда этот срок может составлять от одного до трех дней. Проверить, снято обременение с автомобиля или нет, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты», — добавили в Роскачестве.

После завершения всех процедур необходимо убедиться, что банк подтвердил закрытие займа. Также стоит проверить кредитный рейтинг, чтобы убедиться, что информация о погашении была передана кредитным бюро. Даже после окончания процесса нужно обязательно сохранить все подтверждающие документы на случай возможных споров и недоразумений в будущем.

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