Пленный: командиры заставляют бойцов ВСУ отказываться от прохождения медкомиссии

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет бойцов отказываться от прохождения медкомиссии. Об этом рассказал украинский пленный Александр Шурыгин, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Пленный боец ВСУ поделился, что хотел пройти военно-врачебную комиссию, чтобы не отправляться на передовую. Он также отметил, что многие украинские солдаты не могут даже наклониться и быстро двигаться, в то время как на поле боя это необходимо.

Шурыгин уточнил, что украинским солдатам, которые не хотели идти на фронт, угрожали возбуждением уголовного дела и передачей их прокуратуре. Он признался, что разочаровался в командирах из своей бригады. «Командиры — балаболы. Так, как они повели и как они говорили: "Мы тут одна семья дружная, ребята, вы что? Чтобы мы свою роту? Да мы вас до последнего будем. Мы вас никому не отдадим". А в результате нет роты уже», — заключил Шурыгин.

Ранее пленный Андрей Бабенко рассказал об обстреле военнослужащими ВСУ сослуживцев. По его словам, по украинским бойцам, идущим сдаваться в плен, был открыт минометный огонь, от которого их прикрывали российские военные.