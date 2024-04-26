Самозанятые таксисты пожаловались на перегруженность техосмотрами

«Ъ»: самозанятые водители попросили внедрить цифровые методы техосмотра

Самозанятые водители обратились к властям с просьбой упростить регистрацию во ФГИС «Такси», внедрить цифровые методы проверки здоровья и технического состояния автомобилей. Об этом со ссылкой на письмо президента Объединения самозанятых России (ОСР) Игоря Жмакина сообщает «Коммерсантъ».

Еще одной просьбой, изложенной в письме, стало смягчение требований к цветографической маркировке машин, отмечает издание. В управделами президента в ответ на запрос издания уточнили, что эта тема находится вне их компетенции.

Ранее запрос также был направлен в Минтранс. В ведомстве пояснили, что уже прорабатывают вопрос упрощения предрейсового техосмотра автомобилей.

Главной проблемой, по словам Жмакина, является ужесточение требований к перевозчикам в рамках принятого в 2023 году закона о такси. Самозанятым водителям теперь нужно каждый день получать разрешение во ФГИС «Такси», проходить медосмотры и техосмотры, а в ряде субъектов — осуществлять окраску автомобилей по высокой цене.

При этом водители сталкиваются с трудностями, в первую очередь из-за большого дефицита пунктов для двух видов осмотра. Особенно актуальна эта проблема в малых городах.

Ранее россиянам дали советы по выбору авто с пробегом. По словам директора направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максима Солодовника, особое внимание стоит обратить на историю владения автомобилем. В ряде случаев собственники завышают цены на машины, сравнимые с «автохламом», пояснил он.