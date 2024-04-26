69-я параллель
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10:14, 26 апреля 202469-я параллель

Спасатели обратились к россиянам с предупреждением о глазах хищников

МЧС ХМАО призвало не смотреть в глаза диким хищникам и не фотографировать зверей

Фото: Lesly Derksen / Unsplash

Спасатели Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обратились к россиянам с предупреждением о глазах хищников — жителям региона напомнили об опасности зрительного контакта с лесными животными. Сообщение опубликовано в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Как рассказали спасатели, медведи уже вышли из спячки и могут быть опасны, однако остерегаться следует не только их.

«Не контактируй с диким животным: не корми и не фотографируй. Держись подальше от детенышей и раненых животных. Медленно отступай от животного (...) Не делай резких движений, не поворачивайся к нему спиной», — предупредили северян спасатели.

Ранее сообщалось, что медведь набросился на тушившего лес пожарного. Мужчина получил травмы руки и головы.

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      Марк Леонов
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