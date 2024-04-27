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14:38, 27 апреля 2024Экономика

Иран заявил о неуязвимости перед санкциями

Президент Ирана Раиси: республика неуязвима перед санкциями Запада

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Иран неуязвим перед санкциями Запада. Об этом в ходе церемонии открытия Шестой международной выставки Iran Expo — 2024 заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что проведение такого мероприятие демонстрирует, что «вражеские планы по изоляции Ирана не увенчались успехом». Раиси также выразил уверенность, что западные санкции не достигнут никакого результата и в будущем.

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Президент подчеркнул, что иранская молодежь смогла превратить угрозы и давление на страну в возможности для развития. По словам главы государства, США необходимо признать, что их санкционная политика против Ирана «позорно провалилась». Раиси отметил успехи страны в области атомной и оборонной промышленности и заверил, что республика не стремится завладеть ядерным оружием.

Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что страна готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». По его словам, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Сейчас специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по российским картам бесперебойным.

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