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17:52, 27 апреля 2024Россия

В России высказались об отказе РПЦ инициировать пасхальное перемирие с Украиной

Сенатор Карасин назвал обоснованным отказ РПЦ инициировать пасхальное перемирие

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Решение Русской православной церкви (РПЦ) больше не инициировать пасхальное перемирие с Украиной связано с реакцией Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об отказе Московского патриархата от идеи предлагать режим прекращения огня во время религиозных праздников.

«Я считаю, что вполне обоснованная позиция нашей Русской православной церкви, потому что с той стороны звучат издевательства, насмешки и полное неуважение к нашим национальным, религиозным и традиционным праздникам, традициям. На мой взгляд, абсолютно обоснованное решение», — сказал сенатор.

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Как заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, церковь больше не будет пытаться установить пасхальное перемирие между Россией и Украиной. По его словам, это связано с непониманием со стороны Киева. Дальнейшие попытки добиться прекращения огня бессмысленны, подчеркнул он.

С начала специальной военной операции Москва и Киев ни разу взаимно не устанавливали перемирие. В начале 2023 года президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла в одностороннем порядке ввел режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он призвал Киев тоже отказаться от боевых действий в этот период.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг идею. Он объяснил это тем, что Москва может воспользоваться паузой, чтобы улучшить свои позиции.

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      Варвара Кошечкина
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