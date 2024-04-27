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14:40, 27 апреля 2024Ценности

Наряд Кэти Перри в сети сравнили со скатертью

Фото: Faye Sadou / IMAGO / Globallookpress.com

Пользователи сети сравнили наряд американской певицы и актрисы Кэти Перри со скатертью. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

39-летняя исполнительница посетила светское мероприятие в отеле Four Seasons Beverly Wilshire, расположенное в Беверли-Хиллз. Фотографы запечатлели знаменитость в облегающем белом платье бренда Oscar de la Renta, оформленном кружевными аппликациями и вырезами, и открытых туфлях. Для выхода в свет визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

Фото: Faye Sadou / IMAGO / Globallookpress.com

Внешний вид звезды развеселил читателей портала, о чем они принялись писать в комментариях под материалом. «У моей бабушки была старая скатерть, похожая на это платье», «Это платье выглядит так, будто его вырезали из салфетки с оборками», «Я люблю кружево, но боюсь, это платье немного похоже на скатерть», «В этом платье слишком много крахмала», «Во что она одета?», — возмущались юзеры.

Ранее Перри показала фото в откровенном наряде. На снимке звезда предстала в вязаном облегающем платье синего оттенка с вырезами на ягодицах.

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      Мария Винар
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