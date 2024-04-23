Кэти Перри показала фото в наряде с вырезами на ягодицах

Американская певица Кэти Перри показала фото в платье с вырезами на ягодицах

Американская певица и актриса Кэти Перри показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала в вязаном облегающем платье синего оттенка с вырезами на ягодицах. В руках звезда держала шарф из такого же материала.

Стилисты распустили темные волосы исполнительницы, завитые в легкие локоны, и нанесли яркий макияж.

Фото: @katyperry /@coperni

Поклонники оценили внешний вид Перри в комментариях под постом. «Невероятная», «Как же круто ты выглядишь», «Самая горячая певица», «Этот образ войдет в историю», — восхитились они.

Ранее в апреле Кэти Перри оголила ягодицы на прогулке. Знаменитость разместила снимок, на котором предстала во время прогулки в черной кожаной куртке и серых джинсах широкого кроя. При этом звезда приспустила штаны, демонстрируя черные трусы и частично обнаженные ягодицы.