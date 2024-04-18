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09:52, 18 апреля 2024Ценности

Кэти Перри оголила ягодицы на прогулке

Американская певица Кэти Перри в джинсах оголила ягодицы на прогулке

Кадр: ABC

Американская певица и актриса Кэти Перри оголилась на публике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала во время прогулки в черной кожаной куртке и серых джинсах широкого кроя. При этом звезда приспустила штаны, демонстрируя черные трусы и частично обнаженные ягодицы.

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Кроме того, исполнительница распустила завитые в локоны темные волосы средней длины. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки с черной оправой.

Ранее в апреле Кэти Перри появилась на публике в прозрачном платье. Знаменитость посетила церемонию вручения наград радиостанции iHeartRadio Music Awards 2024 в Лос-Анджелесе. Для мероприятия исполнительница выбрала прозрачное платье-сетку, сквозь ткань которого виднелся комплект нижнего белья черного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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