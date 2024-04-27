Появились подробности о найденном без признаков жизни в отеле Турции россиянине

Shot: россиянина обнаружили сидящим на стуле без признаков жизни в отеле Турции

Российского туриста обнаружили сидящим на стуле без признаков жизни в отеле турецкой Аланьи. Подробности о случившемся появились у Telegram-канала Shot.

61-летнего Дмитрия Ц. нашли в беседке, расположенной на территории гостиницы. По данным источника, он несколько часов сидел на стуле и смотрел в одну точку. Сотрудники отеля сначала подумали, что гость просто отдыхает.

«В отель вызвали экстренные службы, но откачать туриста уже не смогли, — говорится в сообщении. — Было слишком поздно».

Ранее туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле индийского города Бангалор. Путешественница по имени Зарина заселилась в отель, спустя несколько дней сотрудники гостиницы попытались связаться с гостьей, но не получили ответа.

