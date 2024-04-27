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15:04, 27 апреля 2024Экономика

Россиян призвали покупать золото

Экономист Разуваев: вложения в золото помогут защитить сбережения от катаклизмов

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Покупка золота является наиболее безопасной стратегией с точки зрения страховки средств. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

Вложения в золото позволят сохранить средства вне зависимости от того, как будет складываться обстановка в экономике во всем мире, объяснил эксперт. Такой подход поможет защитить сбережения от глобальных катаклизмов, заявил он.

При этом золото является не очень ликвидным ресурсом — разница при его приобретении и последующей реализации составляет порядка 10 процентов, заметил Разуваев.

При этом эксперт предостерег от покупки акций золоторудных компаний. Они в целом ведут себя как фондовый рынок, динамика которого все время меняется из-за множества факторов, указал он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал самым выгодным вложением банковские депозиты. Это наименее рискованный инструмент вложений, объяснил он. Ценные бумаги вряд ли позволят неопытным инвесторам хорошо заработать, объяснил он.

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      Лилиана Набиуллина
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