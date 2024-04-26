Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:02, 27 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали два выгодных варианта вложений

Экономист Григорьев назвал золото и банковские депозиты выгодными вложениями

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сохранение Центральным банком (ЦБ) ключевой ставки на уровне 16 процентов делает депозиты выгодным финансовым инструментом, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал два наиболее прибыльных варианта вложений для россиян.

«Пока ставка остается высокой, для большинства населения самым выгодным вложением, безусловно, являются банковские вклады, потому что они традиционно остаются наименее рискованным инструментом вложений. (...) Пока надо пользоваться, потому что все альтернативы, которые есть, прежде всего ценные бумаги, вряд ли дадут какое-то преимущество, потому что неопытному человеку надо учиться», — отметил экономист.

Еще одним стабильным и прибыльным способом увеличить всегда было золото, отметил Владимир Григорьев. При этом важно иметь в виду, что этот драгоценный металл приносит доход спустя продолжительное время, а не в краткосрочной перспективе.

«Кроме вкладов я бы посоветовал золото, потому что оно выросло в цене и на российском рынке, и на международном. Здесь не исключены просадки по цене, его стоимость может снижаться, но если говорить стратегически, то это тот актив, стоимость которого будет расти», — добавил он.

Материалы по теме:
Как получить социальный налоговый вычет за обучение в 2024 году? Пошаговая инструкция, размер выплат
Как получить социальный налоговый вычет за обучение в 2024 году?Пошаговая инструкция, размер выплат
3 апреля 2024
В мире стремительно дешевеет жилье. Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
В мире стремительно дешевеет жилье.Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
9 апреля 2024

26 апреля Банк России на очередном заседании в третий раз подряд ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов. По обновленному прогнозу регулятора показатель до конца текущего года может остаться на уровне 15-16 процентов, а в 2025 году опуститься до 10-12 процентов.

В ЦБ отметили, что инфляционное давление ослабевает, но при этом все еще остается высоким. В связи с этим инфляция вернется к цели в 4 процента не раньше 2025 года. По итогам 2024 она ожидается на уровне 4,3 — 4,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Против лжи и фальши». Военные участвуют в протестах в Армении из-за делимитации границы. Какова реакция Минобороны?

      Россиянин вонзил нож в шею сожительницы и попал в СИЗО

      Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

      В одной из стран ЕС заявили о коллапсе системы здравоохранения

      Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

      Названы указывающие на поддельную автозапчасть признаки

      Мужчины пожаловались на пикантную проблему после популярных уколов для похудения

      Украинку из Конгресса США возненавидели в родной стране

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      На Украине забеспокоились из-за массированной атаки «странных» российских ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше