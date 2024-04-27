Сообщение о введении в России особого режима не подтвердилось

Сообщение о введении в России особого режима не нашло подтверждения

В соцсетях и мессенджерах в пятницу, 26 апреля, начали массово распространяться сообщения о том, что в России якобы вводится «Антитеррор» в режиме «Опасность». Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

В частности, такой пост был опубликован в анонимном Telegram-канале «Герань цветущая». В публикации утверждалось, что указанный режим будет действовать на всей территории страны в период с 28 апреля по 17 мая, в том числе в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в других местах, включая пункты досмотра на Крымском мосту, границе и таможнях.

«Всем просьба проявлять бдительность и внимание при движении в транспорте, на улицах, общественных местах и подъездах домов», — сказано в сообщении. При этом в тиражируемых обращениях не указан источник изложенных сведений, а также не поясняется, в чем именно заключается упомянутый режим и с чем связано его введение.

В действительности официальные органы власти России не сообщали о каких-либо подобных мерах. К примеру, соответствующих сведений не представлено на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), Ространснадзора, Федеральной таможенной службы или Пограничной службы ФСБ России. Также об этом не сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, в тиражируемом в соцсетях предупреждении отсутствуют реальные термины, которые использует НАК. В частности, не существует так называемого «”Антитеррора” в режиме “Опасность”» — в России при необходимости вводятся три уровня террористической опасности (повышенный «синий», высокий «желтый» и критический «красный»), а также проводятся антитеррористические учения и контртеррористические операции. Все перечисленные понятия, их порядок и условия действия закреплены в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В свою очередь Антитеррористическая комиссия Севастополя в своем Telegram-канале подтвердила, что распространившаяся в соцсетях информация является фейком. «Подобные сообщения являются фейком и не соответствуют действительности. "Антитеррора" в режиме "Опасность" не существует в принципе, никаких дополнительных режимов не устанавливается!» — сказано в сообщении. Представители службы напомнили, что в настоящее время на территории Севастополя и в отдельных районах Крыма установлен и действует высокий «желтый» уровень террористической опасности, в рамках которого реализуются дополнительные меры по обеспечению безопасности на всех объектах критической инфраструктуры, однако при этом права и свободы граждан никак не ограничиваются.

Утверждения о введении особого режима в России не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».