Сообщение об опасных реакторах на российских АЭС не подтвердилось

Сообщение об опасности РБМК-1000 не подтвердилось

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов сообщил НСН, что семь реакторов чернобыльского типа продолжают эксплуатироваться на российских атомных электростанциях (АЭС) после аварии. По его словам, в мире подобные реакторы не используются, так как они изначально не были предназначены для производства электроэнергии. Речь идет о РБМК-1000.

Основными причинами аварии на Чернобыльской АЭС выделили нарушения инструкции по эксплуатации, несоблюдение условий эксперимента и произвольные отключения защиты реактора. В 1992 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что персонал станции не знал о конструктивных особенностях РБМК-1000.

После анализа причин аварии на Чернобыльской АЭС были реализованы меры по повышению безопасности действующих реакторов РБМК-1000. Об этом сообщил «Росатом». В частности, повышена эффективность аварийной защиты реактора за счет увеличения количества стержней АЗ с 24 до 33 штук, увеличен оперативный запас реактивности до 43-48 регулирующих стержней, внедрены исполнительные механизмы быстрой аварийной защиты и многое другое. «Современные российские реакторы типа РБМК и ВВЭР соответствуют всем современным нормам и требованиям безопасности, в том числе международным требованиям МАГАТЭ», — отметили в «Росатоме».

Информация о том, что Россия продолжает использовать реакторы, не предназначенные для производства электроэнергии, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».