Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 27 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг села Очеретино

Представитель бригады ВСУ «Хортица» Волошин: в Очеретино идут тяжелые бои

Фото: Thomas Peter / Reuters

Представитель бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» Назар Волошин прокомментировал ситуацию вокруг населенных пунктов Очеретино и Соловьево, заявив, что там идут тяжелые бои, передает издание «РБК-Украина».

«Сейчас две третьих этого населенного пункта под нашим контролем. Часть пункта (...) находится под нашим огневым контролем», — рассказал Волошин о ситуации в Очеретино.

По его словам, в населенном пункте идут тяжелые бои, но ситуация якобы находится под контролем ВСУ. Как отметил спикер, в Соловьево ситуация схожа — так же примерно две третьих села, по его заявлению, находятся под контролем украинских сил.

В конце марта российские военные в районе села Соловьево уничтожили один американский танк Abrams.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

      Избившего до смерти подругу россиянина отправили в СИЗО

      Раскрыта неочевидная причина постоянного чувства голода

      Валиева стала участницей популярного российского шоу

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

      Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

      В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

      Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше