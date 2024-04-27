В ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг села Очеретино

Представитель бригады ВСУ «Хортица» Волошин: в Очеретино идут тяжелые бои

Представитель бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» Назар Волошин прокомментировал ситуацию вокруг населенных пунктов Очеретино и Соловьево, заявив, что там идут тяжелые бои, передает издание «РБК-Украина».

«Сейчас две третьих этого населенного пункта под нашим контролем. Часть пункта (...) находится под нашим огневым контролем», — рассказал Волошин о ситуации в Очеретино.

По его словам, в населенном пункте идут тяжелые бои, но ситуация якобы находится под контролем ВСУ. Как отметил спикер, в Соловьево ситуация схожа — так же примерно две третьих села, по его заявлению, находятся под контролем украинских сил.

В конце марта российские военные в районе села Соловьево уничтожили один американский танк Abrams.