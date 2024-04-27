Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:00, 27 апреля 2024Культура

Звезда «Универа» рассказала о «причудах» третьей беременности

Актриса Хилькевич рассказала о пристрастии к ягодам во время беременности

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала о «причудах» третьей беременности. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, она пристрастилась к ягодам и ест их каждый день, чего не было раньше. «Как думаете, это что-то значит?» — поинтересовалась Хилькевич, намекая, что смена вкусовых предпочтений может указывать на пол будущего ребенка.

Ранее 29-летняя российская актриса и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о странностях второй беременности.

Хилькевич объявила о третьей беременности в апреле. Артистка поделилась, что всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Назван срок передачи «Николая Камова» ВМФ России

      В платежной системе одной из крупнейших экономик мира возник кризис

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Петербуржцы назвали причину своей тоски

      Губин заявил о страхе родить мутантов

      Стало известно о работе хирургов без образования в клинике Хайдарова

      Украинский спортсмен сбежал с ЧЕ и собрался служить в ВС России

      Звезда «Не родись красивой» заявила о желании родить еще одного ребенка

      Стало известно о бегстве ВСУ на авдеевском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше