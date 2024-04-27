Звезда «Универа» рассказала о «причудах» третьей беременности

Актриса Хилькевич рассказала о пристрастии к ягодам во время беременности

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала о «причудах» третьей беременности. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, она пристрастилась к ягодам и ест их каждый день, чего не было раньше. «Как думаете, это что-то значит?» — поинтересовалась Хилькевич, намекая, что смена вкусовых предпочтений может указывать на пол будущего ребенка.

Ранее 29-летняя российская актриса и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о странностях второй беременности.

Хилькевич объявила о третьей беременности в апреле. Артистка поделилась, что всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье.