Зеленский заявил о работе над «самым сильным» соглашением по безопасности с США

Зеленский: Киев работает над «самым сильным» соглашением по безопасности с США

Украина и США работают над договором в области безопасности, которое должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений Киева с другими странами. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, в документе будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на следующие десять лет. В частности, Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон обсуждают «конкретные основы безопасности и взаимодействия». Он уточнил, что соглашение будет затрагивать в том числе вооруженную, финансовую и политическую поддержку, а также то, что касается совместного производства оружия.

Ранее Украина потребовала от США образцовое соглашение по безопасности. Как отметил руководитель офиса президента (ОП) страны Андрей Ермак, в соглашении Украины с Соединенными Штатами нужно учитывать лучшие элементы аналогичных документов, ранее подписанных Киевом с другими государствами.