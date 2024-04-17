На Украине потребовали от США образцовые гарантии безопасности

Ермак: Украине нужно от США аналогичное израильскому соглашение по безопасности

Украина потребовала от США образцовое соглашение по безопасности. Об этом рассказал руководитель офиса президента (ОП) страны Андрей Ермак, его заявление публикуется на официальном сайте ОП.

По его словам, в соглашении Украины с Соединенными Штатами нужно учитывать лучшие элементы аналогичных документов, ранее подписанных Киевом с другими государствами.

«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», — добавил Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить стране защиту, аналогичную той, которую получил Израиль во время атаки Ирана. По его словам, для этого было «достаточно только политической воли».

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не станут брать на себя боевую роль в конфликте на Украине. По его словам, у Израиля была «совершенно другая битва» с «другими обстоятельствами».