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12:25, 17 апреля 2024Бывший СССР

На Украине потребовали от США образцовые гарантии безопасности

Ермак: Украине нужно от США аналогичное израильскому соглашение по безопасности
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина потребовала от США образцовое соглашение по безопасности. Об этом рассказал руководитель офиса президента (ОП) страны Андрей Ермак, его заявление публикуется на официальном сайте ОП.

По его словам, в соглашении Украины с Соединенными Штатами нужно учитывать лучшие элементы аналогичных документов, ранее подписанных Киевом с другими государствами.

«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», — добавил Ермак.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить стране защиту, аналогичную той, которую получил Израиль во время атаки Ирана. По его словам, для этого было «достаточно только политической воли».

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не станут брать на себя боевую роль в конфликте на Украине. По его словам, у Израиля была «совершенно другая битва» с «другими обстоятельствами».

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      Екатерина Грищенко
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