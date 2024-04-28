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16:49, 28 апреля 2024Экономика

В Турции рассказали об избегании кризиса благодаря сделкам с Россией

Минэнерго Турции: сделки с Россией по газу помогли избежать энергокризиса

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Сделки по поставкам газа, заключенные с Россией, помогли Турции избежать энергетического кризиса. Об этом рассказал министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, сообщает Financial Times.

«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергокризиса, охватившего западные страны», — отметил глава Минэнерго.

Согласно публикации, на долю России в 2023 года приходилось более 40 процентов полученного Турцией газа, что делает Россию его крупнейшим поставщиком.

При этом Байрактар сообщил, что Турция активно ищет поставщиков газа для новых контрактов. По словам министра, это могут быть Россия, Азербайджан, Иран, а также американская компания ExxonMobil, с которой Турция ведет переговоры по сжиженному природному газу.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов назвал страны, торговля с которыми будет расти. В их числе фигурировала Турция.

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      Елизавета Мытарева
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