29 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

29 апреля православные отмечают Великий понедельник и начинают готовиться к Пасхе. По всему миру 29 апреля празднуют День танцев. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 апреля, какие традиции и приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

Международный день танца

День танцевального искусства был учрежден в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО. Дата приурочена ко Дню рождения прославленного хореографа XVIII века Жан-Жоржа Новерра, который считается основоположником современного балета.

По традиции организаторы праздника выбирают одного выдающегося деятеля искусств, чтобы он выступил с посланием к танцевальному сообществу. В 2024 году автором послания стала Марианела Нуньес — солистка труппы Королевского балета Великобритании.

Международный день иммунологии

Илья Мечников, основоположник иммунологии Фото: The Library of Congress / Wikimedia

Иммунология — это наука, которая изучает реакции человеческого организма на чужеродные вещества. Ее основоположник — биолог Илья Мечников получил Нобелевскую премию за свои работы по иммунитету.

Впервые Международный день иммунологии отпраздновали в 2005 году по предложению Международного союза иммунологических обществ. Цель праздника — напомнить о том, какую важную роль играет иммунология, помогая людям бороться с самыми разными болезнями и вирусами.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 апреля

День рождения застежки-молнии;

День Сева в Японии — праздник в честь эпохи правления императора Хирохито.

Какой церковный праздник сегодня

Великий понедельник

Для православных верующих 29 апреля 2024 года начинается Страстная неделя. Это время, когда Церковь вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа: каждый день недели связан с конкретным евангельским событием.

Великий понедельник посвящен эпизоду, когда Иисус проклял бесплодную смоковницу, ставшую символом пустой человеческой души, которая не наполнена верой. Также в этот день верующие вспоминают об Иосифе Прекрасном — герое Ветхого Завета, которого завистливые братья продали рабом в Египет. Согласно писанию, жизненный путь Иосифа во многом схож с судьбой Христа.

Фото: Viktor Kornushin / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 29 апреля

День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских;

Празднование Ильинской и Тамбовской икон Божией Матери;

День памяти священномученика Константина Жданова, пресвитера.

Приметы и традиции на 29 апреля

В народном календаре день 29 апреля назвали Ариной — «урви берега». В это время после половодья реки возвращались в нормальное русло, но после них оставались подмытые берега, которые могли обрушиться. Считалось, что 29 апреля пора высаживать рассаду, особенно капусту, и белить стволы деревьев.

Приметы на 29 апреля

Ясный день 29 апреля обещает тепло до конца весны;

Гулкий гром — к хорошему урожаю;

Если лед на реке еще не растаял — год будет неудачный;

Нельзя брать взаймы — вместе с деньгами возьмешь неприятности другого человека.

Кто родился 29 апреля

Ума Турман родилась в 1970 году. Начинала карьеру как модель, но прославилась ролями в кино, прежде всего — в фильмах Квентина Тарантино. Широкому зрителю она известна по ролям в картинах «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Бэтмен и Робин», «Гаттака» и других.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дэниел Дэй-Льюис

Британскому актеру в 2024 году исполняется 67 лет. Известен ролями в фильмах «Моя левая нога», «Банды Нью-Йорка», «Нефть» и других.

В 2017 году Дэниел Дэй-Льюис завершил карьеру на большом экране, несмотря на то что СМИ называли его одним из величайших актеров современности. За годы карьеры Дэй-Льюс разработал собственный метод подготовки к съемкам: он полностью погружался в роль и не выходил из нее даже в личной жизни.

Кто еще родился 29 апреля