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03:45, 29 апреля 2024Экономика

Гидролог назвал сроки восстановления дамбы в Орске

Гидролог Болгов: на восстановление дамбы в Орске может уйти до двух лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На восстановление дамбы в Орске может потребоваться до двух лет. Такие сроки назвал РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

Он пояснил, что все зависит от результатов следствия и причин произошедшего. «Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», — отметил гидролог. По его словам, это должно установить следствие.

Болгов добавил, что в случае восстановления одного разрушенного участка работы могут занять не более месяца. Однако если дамбу нужно будет строить заново, то на это, по оценкам эксперта, уйдет «год-два».

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

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      Марина Совина
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