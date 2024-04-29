На границе с Арменией пострадал азербайджанский пограничник при взрыве мины

На границе с Арменией при взрыве мины пострадал азербайджанский пограничник. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«По данным ведомства, инцидент произошел на не очищенной от мин части территории села Гушчу Айрым Газахского района, через которую ранее проходила линия соприкосновения с Арменией», — передает агентство.

В связи с произошедшим прокуратура Шамкирского района начала расследование.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан не будет выступать посредником на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном, которая состоится в Алма-Ате. Он отметил, что Астана оказывает Баку и Еревану «good offices» (добрые услуги — «прим. Ленты.ру»), под которыми подразумевается политика содействия в установлении между спорящими странами первоначальных контактов.