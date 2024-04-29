США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с ключевыми банками России

США разрешили сделки по энергоносителям с ЦБ РФ, ВТБ и «Сбербанком» до 1 ноября

В США объявили о продлении разрешения на проведение сделок по энергоносителям с ключевыми российскими банками, ранее попавшими под американские санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию Министерства финансов Соединенных Штатов.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — отмечено в лицензии. Ранее срок разрешения подобных сделок был установлен до 16 мая в декабре прошлого года.

В списке российских банков, который приводится в лицензии, обозначены «Открытие», «Совкомбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Росбанк», «Зенит» и «Банк Санкт-Петербург», а также Центральный банк России (ЦБ РФ). Кроме того, разрешение предоставляется для дочерних организаций перечисленных банков.

Ранее в Министерстве финансов США заявили о важности бюджетной помощи Украине. На это указала глава ведомства Джанет Йеллен, которая связала подобную поддержку с украинскими успехами на поле боя.