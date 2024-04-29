Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны

Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Владимира Зеленского «главным злом» и пожаловалась на критику со стороны соотечественников за высказывание своей позиции. На это она посетовала в интервью Youtube-каналу Walk&Talk.

«У черта тупорылого, который их (украинцев) обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне», — отметила журналистка.

При этом соотечественники Егоровой критикуют ее резкие высказывания по поводу политики Зеленского. Телеведущая посетовала, что украинцы считают ее главным злом на земле, а не президента страны.

Как подчеркнула Снежана Егорова, у нее болит сердце за граждан Украины, которых она неоднократно предупреждала о том, что Владимир Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную страну.

Ранее Владимир Зеленский считал риски для Украины в отношениях с Россией и странами Запада «фигней», рассчитывая на свои «артистические данные» и «умение включить обаяшку». Об этом рассказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.