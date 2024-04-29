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07:31, 29 апреля 2024Мир

В Израиле допустили выдачу МУС ордеров на арест высокопоставленных чиновников

NYT: в Израиле полагают, что МУС готовится выдать ордера на арест чиновников

Фото: Loredana Sangiuliano / Globallookpress.com

Израильские власти полагают, что Международной уголовный суд (МУС) собирается выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников из-за военных операций в секторе Газа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

По словам двух чиновников, с которыми побеседовало издание, обвинения могут быть предъявлены в связи с «чрезвычайно жестким ответом» на нападение палестинской группировки ХАМАС на еврейское государство. Кроме того, они также могут касаться препятствования доставки гуманитарной помощи на территорию анклава, считают они.

При этом в Израиле допускают, что МУС также может выдать ордера на арест лидеров ХАМАС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека. Он потребовал от властей страны следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения.

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      Марина Совина
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